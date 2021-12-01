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Cezayir Büyükelçisi Mımounı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı’yı kabul etti.
Politika 01.12.2021, 18:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Mımounı’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.