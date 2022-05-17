Çekya’da OHAL 30 gün daha uzatıldı

Çekya’da Bakanlar Kurulu, 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan OHAL’i Ukrayna’dan gelen göç dalgası nedeniyle 30 gün daha uzatma kararı aldı. Çekya ayrıca, çıkaracağı yeni yasa ile Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni vermemeye hazırlanıyor.

Çekya Bakanlar Kurulu, ülkede yürürlükte olan ve 31 Mayıs’ta sonra erecek olan OHAL’i Ukrayna’dan gelen göç dalgası nedeniyle 30 gün daha uzatma kararı aldı. Kararın yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin hükümetin talebi üzerine 19 Mayıs’ta olağanüstü toplanacağını duyurdu.

“OHAL’in uzatılmasına ihtiyaç duyuyoruz”

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise yaptığı açıklamada, Çekya’nın Ukrayna’dan gelen göç dalgası ile bugüne kadar sorunsuz başa çıktığını ifade ederek, “Bundan sonra da aynı başarıyı sürdürebilmemiz için OHAL’in uzatılmasına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Daha hızlı uygulanabilecek”

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusen ise, OHAL kararının vatandaşların günlük yaşantılarını etkilemeyeceğini, aksine mevcut göç dalgası ile ilgili alınacak kararların daha hızlı uygulanabileceğini belirtti.

Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, göç dalgası nedeniyle OHAL ile ihtiyaç duyulan yasaların belirlenerek yasalaştırılacağı ve bunun haziran ayı sonuna kadar tamamlanacağı duyuruldu. Bakanlık, temmuz ayından itibaren göç dalgası ile ilgili kararlarda OHAL’e ihtiyaç duyulmayacağını belirterek, yeni çıkarılacak yasaların en önemlisinin Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni verilmemesini kapsayan yasa olduğu bildirildi.