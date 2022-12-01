Çavuşoğlu, Vatikan Dışişleri Bakanı Gallagher ile görüşt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Lodz kentinde Vatikan Dışişleri Bakanı Richard Gallagher ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Polonya’nın Lodz kentinde Vatikan Dışişleri Bakanı Richard Gallagher ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AGİT Bakanlar Konseyi marjında görüştüğümüz Vatikan Dışişleri Bakanı Richard Gallagher ile Ukrayna dahil bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.