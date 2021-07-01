Çavuşoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “TMT olarak şu anda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neferleri olarak verdiğiniz desteğin farkındayız. Bugüne kadar geçmişte olduğu gibi ecdadımızın, büyüklerimizin Kıbrıs Türk halkının haklarının savunduğu gibi bizde bugün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için Türkiye ve KKTC olarak birlikte hareket ediyoruz” dedi.

Geçmişte Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığını ve haklarının gasp edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ki tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen bugünde Kıbrıs Türk halkını eşit ortak değil de bir azınlık olarak görmeye çalışanlar var. Bu fikirleri hiçbir zaman değişmedi. Bizde egemen eşitlik temelinde KKTC’nin eşit bir ortak olarak artık masada olması gerektiğini, iki devletli bir çözüm temelinde bir kalıcı barışın ve çözümün olabileceğini söylüyoruz. Türkiye ve KKTC bir bütünüz” dedi.