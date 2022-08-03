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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Politika 03.08.2022, 15:51
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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