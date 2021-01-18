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Binali Yıldırım’dan Ahmetli’ye ziyaret
Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa’nın Ahmetli ilçesini ziyaret etti.
Politika 18.01.2021, 20:20
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Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa’nın Ahmetli ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kongrenin ardından Ahmetli ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Alhan’dan bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra iş adamı İlhan Albayrak’a ait tarım firmasını ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Yıldırım, çalışan işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.Yıldırım’a Ahmetli ziyaretinde AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal eşlik etti.
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