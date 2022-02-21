Biden ve Putin Ukrayna konulu zirve teklifini kabul etti!

Zirvenin gerçekleşmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesine bağlı.

Zirvenin içeriği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından belirlenecek.

Macron ile Biden telefon görüşmesi yapmıştı

Joe Biden, ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

Gün içinde iki kez Vladimir Putin ile görüşen Emmanuel Macron, Biden ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı" sözleri kullanılmıştı.