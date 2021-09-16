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Biden, Avustralya Başbakanı Morrison’ın adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında adını unuttuğu Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a "aşağıdaki adam" diye hitap etti.

Politika 16.09.2021, 14:57
Biden, Avustralya Başbakanı Morrison’ın adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında adını unuttuğu Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a "aşağıdaki adam" diye hitap etti.

ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinin Beyaz Saray’da video konferans yönetimiyle gerçekleştirdiği basın toplantısına ABD Başkanı Joe Biden’ın gafı damga vurdu. AUKUS adı altında üç ülke arasında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunun duyurulduğu toplantıda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başkanı Scott Morrison açıklamalarda bulundu. Biden, konuşmasını tamamlayan Boris Johnson’a teşekkür ettikten sonra Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın bulunduğu ekrana döndü. O sırada Morrison’ın adını unutan Biden "down under (aşağıdaki)" ifadesiyle Morrison’a hitap etti. Biden, "Aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler dostum. Takdir ediyorum başbakan" dedi. Konuşmasına devam eden Biden, daha sonra durumu düzelterek Morrison’a adıyla hitap etti. Biden, "Başbakan Morrison ve Başbakan Johnson’ın söylediği gibi, ortaklığınız için teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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