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Berat Albayrak'tan kulisleri karıştıran fotoğraf!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüştüğü ortaya çıktı...

Politika 06.08.2021, 22:50
Berat Albayrak'tan kulisleri karıştıran fotoğraf!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sırra kadem basmıştı.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi.

Milli Gazete’den Ali Kemal İsmailoğlu’nun haberine göre Albayrak'ın şuanda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa geleceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

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