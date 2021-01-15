Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Berat Albayrak'ın nerede olduğu merak konusu olurken, gazeteci Levent Gültekin bir kulis bilgisi paylaştı.

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak'ın arasındaki buzların eridiği şeklinde ifadeye yer verdi.