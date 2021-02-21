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Berat Albayrak CHP'ye dava açıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle CHP'ye dava açıyor.

Politika 21.02.2021, 09:01
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Berat Albayrak CHP'ye dava açıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, yazılı açıklama yaptı. Son dönemde Berat Albayrak hakkında ana muhalefet partisi CHP tarafından yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında 'çirkin iftira ve karalama çalışmaları' başlatıldığını söyleyen Göktaş, şöyle dedi:

"Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın; ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir. Kamuda görev aldığı süre zarfında Sayın Berat Albayrak’ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir."

 'GÖREV DÖNEMİNDE ATILAN ADIMLAR MEVYELERİNİ VERDİ'

Albayrak'ın, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri boyunca attığı her adımda, izlediği her politikada ülke insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerinin saldırılarına, uluslararası baskılara, küresel krizlere ve KOVİD pandemisi gibi tarihi zorluklara rağmen Sayın Berat Albayrak’ın görev dönemlerinde atılan adımlar Karadeniz’de tarihi gaz keşfiyle, pandemiye rağmen düşen faizlerle, esnafa, sanayiciye verilen güçlü destekler ile ve tüm uluslararası otoriteleri şaşırtan rekor büyüme rakamlarıyla meyvelerini vermiştir. Yakın gelecekte daha da verecektir. Döneminde temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikalari (rüzgar ve güneş enerjisi), Doğu Akdeniz'de oyun değiştiren sondaj gemileri vs ile ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmektedir."

'TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK İFŞA OLUNCA'

Dün mail operasyonları, fotomontaj algı çalışmaları ile saldıranlar kimlerse, bugün de benzer operasyonları sürdürenler aynı merciler olduğuna dikkat çeken Göktaş, "İradelerini FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir. Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlarıyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak'ı seçmiştir. Yerli ve milli duruşunu lafta bırakmayarak görev süresinde attığı her adımda, her politikada net bir şekilde ortaya koyan Sayın Berat Albayrak’a yapılan bu saldırılardan kimlerin ne beklentisi olduğu açıktır. Bebek katili teröristlerin kanallarında boy gösterenlerin, siyasi uzantıları ile kol kola girenlerin, bu millet ve devlet düşmanı yapılarla aynı emellerde buluşanların hedefi nettir. Sayın Berat Albayrak’a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Sayın Berat Albayrak’a saldırmak gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'500 BİN TL'LİK TAZMİNAT'

Göktaş, "Milletimizin feraseti tüm bu oyunları, tüm bu alçak girişimleri net bir şekilde tahlil etmektedir. Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sayın Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir. Bu mesnetsiz ve suç konusu imaların Sayın Albayrak’ın itibarına yönelik ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifadeler olduğunda tereddüt yoktur. Bu ifadelere ve saldırılara karşı da tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. Açılacak 500 bin TL’lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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