Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Asla ülkemi terk etmeyeceğim"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’nın Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko gibi milyarları olmadığını ve ülkesini terk etmeyeceğini söyledi.

Ülkede yapılan seçimlerden sonra dünyada en çok tartışılan ülkelerden olan Belarus’un 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli mesajlar verdi. Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara inen ve kendisinin istifasını isteyen muhalefet ile ilgili yorum yapan Lukaşenko, “Ben onları gerçek bir muhalefet olarak görmüyorum. Onların dayattığı şey Belarus ve Belarus halkını felakete sürüklemek ayrıca kardeş Rusya ile bağların koparılması” dedi. Dün sabah saatlerine doğru Ukrayna’ya kaçtığı anlaşılan muhalefet hareketinin önemli isimleri Maria Kolesnikova, Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov’un Ukrayna’ya kaçmasıyla ilgili durumu bildiğini söyleyerek Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov’un iadesi için Ukrayna ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

“Ülkemi terk etmeyeceğim”

Muhalefetin erken seçim çağrılarına kulak verdiklerini söyleyen Lukaşenko bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak bu adımın ardından erken seçim yapılabileceğini söyledi. Muhalefetin başkanlığı bırakma çağrısını yorumlayan Lukaşenko, “Belarus’u çeyrek asırdır yönetiyorum. Onlar istedi diye bir yere gitmeyeceğim. Eğer görevimden ayrılırsam destekçilerim yok edilecek. Destekçilerim usanmadan beni destekledi” dedi. Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun seçimleri kaybettiği süreci hatırlatan Lukaşenko, “Ben Poroşenko değilim. Milyarlarım veya milyonlarım yok. Eğer olsa bile ülkemi asla terk etmem” dedi. Rus gazetecilerin Lukaşenko’ya, ülkede muhaliflerin konutu önünde protesto gösterileri yaptığı sırada çelik yelek ve makineli tüfek ile konutu çevresinde beklemesini hatırlatması üzerine açıklama yapan Lukaşenko, “Sonuna kadar ülkemi savunmak için hazırım” diyerek kendisini savundu.

"Gösterilerin arkasında ABD var"

Belarus’taki protesto ve ayaklanmaların Polonya ve Çekya üzerinden koordine edildiğini savunan Lukaşenko, “Ülkede iktidarı isteyen 2 grup var. Biri iktidar isteyenler diğeri ise yeni yetişen küçük burjuva. Hala 20 yıl önceki Belarus’u görmüyorlar. Bu gösteriler Polonya ve Çekya merkezli koordine ediliyor. Tabi bu ayaklanmaların arkasında ABD var” dedi. Rus gazetecilere dış tehditlerin Rusya üzerinde de olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Belki birden bire sizin de başınıza siyasi olaylar gelebilir. Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya’da çökecek” dedi. Belarus polisinin göstericilere şiddet uyguladığı yönünde iddialar bulunduğuna dair soru soran Rus gazetecilere cevap veren Lukaşenko, “Onlar ülkeyi savunmak gerçeği ve duygusuyla hareket ediyor” diyerek polise arka çıktı.