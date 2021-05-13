BBP Genel Başkanı Destici, bayrama baba ocağında girdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği baba ocağından bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının son haftasında Müslümanlar için kıymetli olan Kudüs ve içinde yer alan Mescid-i Aksa’da yaşananlar hepimizi üzmüştür. Müslüman ülkeleri sessizlikten uyanışa davet ediyoruz" dedi.

Genel Başkan Destici, baba ocağı olan Günyüzü İlçesine bağlı Gecek Mahallesine Ramazan Bayramını geçirmek için geldi. Sabah bayram namazını Gecek Cami’nde kılan Destici, ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Korona virüs sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramı’na hüzünle girildiğini ifade eden Destici, "Korona virüs salgını dönemindeyiz. Salgın tüm hızıyla bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Hastalıkla mücadelede milletimize yardımcı olan ve fedakarlık yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgından dolayı bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Anne, baba ve büyüklerimizin ellerini öpemiyoruz. Sevdiklerimize sarılamıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayramlarda bütün bu özlediklerimizi yapacağımız bayramlar olması için kısıtlamalara uymak zorundayız. İnşallah bu virüs belasından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

"Müslüman ülkelerin sessizlikten uyanışa davet ediyoruz"

Kudüs’te yaşanan olaylara değinen Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ramazan aynın son haftasında İslam dünyası ve biz Müslümanlar için çok kıymetli olan Kudüs’te ve eski Kudüs’ün içinde yer alan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da yaşananlar hepimizi ziyadesiyle üzdü. Katil, terörist ve Siyonist İsrail devleti, tapınak örgütü mensuplarının kışkırtmasıyla Mescid-i Aksa’yı işgale kalktı. Filistin’de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz canlarını ortaya koyarak buna izin vermediler. Filistin’de bulunan Kudüs ve onun içinde bulunan Mescid-i Aksa, sadece Filistin’de yaşayan Müslümanların meselesi değildir. ’Ben Müslümanım’ diyen, ’La ilahe illallah Muhammed’ün Resulullah’ diyen herkesin davasıdır Kudüs davası, herkesin davasıdır Mescid-i Aksa davası. Bu mücadelede Filistinli kardeşlerimizin ve dünya Müslümanlığının yanındayız. Özellikle Müslüman ülkeleri sessizlikten uyanışa davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve uluslararası güçleri burada göreve çağırıyoruz."

Destici daha sonra baba evine giderek annesi Özgül Fahriye Destici ve babası Ali İhsan Destici ile bayramlaştı.