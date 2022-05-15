Başkan Nacar: “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu kararlılıkla reddedilmelidir”

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunun kararlılıkla reddedilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu hakkında eleştirilerde bulunan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, iki ülkenin NATO’ya üyeliklerinin kararlılıkla reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye, NATO’nun en önemli müttefiklerinden biri"

“Türkiye, NATO üyelerinden Türkiye’nin güvenliğine ve egemenlik haklarına uygun davranmasını sağlatmak için gereğini yapmak zorundadır” diyen Nacar, Türkiye’nin NATO’nun en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ve bugüne kadar üzerine düşen her görevi yerine getirdiğini kaydetti. Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin müttefiklerinin de Türkiye’nin iç ve dış güvenliğine gereken asgari hassasiyeti göstermek, Türkiye’nin düşmanlarına ve terörist ilan ettiklerine karşı Türkiye’ye yardımcı olmak, terörist PKK/YPG ve uzantılarına destek vermekten vazgeçmek ve Türkiye ile birlikte hareket etmek zorundadırlar. NATO’ya üye olacakların da Türkiye’nin bu hassasiyetine dikkat etmeleri, PKK/YPG’ye verdikleri desteği çekmeleri ve terörist örgütlere karşı Türkiye’ye yardımcı olmaları şarttır.”

"Geri adım atmamalı"

Türkiye’nin, NATO üyeliği için başvuruda bulunan her iki ülke ile de ayrı ayrı karşılıklı güvenlik ve işbirliği anlaşmaları yapması ve bunun kararlılıkla takipçisi olması gerektiğini ifade eden Nacar, “Ülkelerini terör örgütleri için bir sığınak ve korunak yapmaktan vazgeçtiklerini eylemleri ile ispat edinceye kadar da üyelik başvurularının reddedileceğini anlaşmaya dercetmelidir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle Batı’nın veya ABD’nin ekonomik yardımları karşılığında geri adım atmamalıdır. Geçmişte Rahip Brunson örneğinde olduğu gibi zoru görünce kararlılığından vazgeçmemelidir. Türkiye, NATO’nun saygın bir üyesi olarak müttefiklerinden güvenlik ve egemenlik haklarına en azından asgari saygıyı istemeli ve bundan taviz vermemelidir” diye konuştu.