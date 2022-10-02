Başkan Kabaktepe: “Amacımız üye sayımızı en az 2 katına çıkarmak”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YouTube üzerinden canlı yayınlanan “Çevrimiçi İstanbul” programında "Türkiye’nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel" konseptiyle, üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul’da Artı-1 Üye kampanyası başlattı. 2023 seçimlerinde İstanbul’da rekor oy hedeflediklerini belirten Kabaktepe, "İstanbul Teşkilatı olarak önümüzdeki süreçte en önemli vazifemiz bütün gücümüzü, enerjimizi ortaya koyarak, üye sayımızı en az iki katına çıkarmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlara “Artı-1 Üye” talimatı üzerine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe çalışmalara start verdi. İl Başkanlığının resmi YouTube kanalından ’Çevrimiçi İstanbul’ canlı yayın programı gerçekleştiren Kabaktepe, "Türkiye’nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel" konseptiyle, üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul’da, tüm teşkilat mensuplarına Artı-1 Üye çağrısında bulundu.

"Tüm gücümüzle çalışacağız"

İstanbul’da 2 milyonu aşkın üyesi olduklarını vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün teşkilat mensuplarımıza ’Artı 1’ üye talimatı vermiştir. Bütün dünyada AK Partimize üye olan kardeşlerimizin en az 1 üye yapmasını uygun görmüşler, bu hususta emir salık vermişlerdir. Bu noktadan sonra bizlere düşen sadece bu emri yerine getirmek değil, bu emirden hareketle maksimum sayıda üye yapmaktır. Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi ortaya koyarak, üye sayımızı en kısa sürede, var olanın en az iki katına çıkarmak için gayret göstermektir" dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven tam”

“Yüz Yüze 100 Gün” kampanyası çerçevesinde 12 haftadır İstanbul’u mahalle mahalle, sokak sokak arşınladıklarını belirten Kabaktepe, "Hemen hemen her gün birçok noktada İstanbullularla buluşan bir kardeşiniz olarak şunu ifade etmek istiyorum ki; sokak Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor. Sokak, küresel buhranın yaşandığı bir dönemde tek umudun Cumhurbaşkanımızın liderliği olduğunu çok iyi biliyor. AK Parti’li olsun, olmasın her bir vatandaşımız, ülkemizin ve milletimizin, güçlü duruşunun yegâne imkanının Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinden olduğunu ifade ediyor ve bunu destekliyor. Bu yüzden, sahada çektiğim fotoğraf, sokaktan aldığım güç ve İstanbulluların, liderimiz adına oluşturduğu sinerji ile diyorum ki, artık 2023 zaferini değil, zaferi taçlandıracağımız rekoru konuşmamız gerekiyor. Evet, zaferi taçlandırmanın yolu kazanmak değil, mümkün olan en büyük fark ile kazanmaktır. Bugün itibari ile tüm çabamız, gayretimiz, seçimleri büyük bir rekor kırarak kazanmak, bugüne kadarki en büyük farkı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kabaktepe, konuşmalarının son bölümünde sandık güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Milletin kullandığı her bir oyun adresini bulması için sandık güvenliğine ehemmiyet verdiklerini belirten Kabaktepe, Olimpiyat Stadı’nda "Sandık Erdoğan Diyor" programı yapacaklarını açıkladı. Tüm sandık görevlileri ve 100 bini aşkın teşkilat mensubuyla önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan programa şimdiden herkesi davet etti.