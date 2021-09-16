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Bakan Yardımcısı Aksu’dan ’KYK’ sözü

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, üniversite öğrencilerinin barınma problemini temelinden çözmek ve spor tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Türkeli ilçesine geldi.

Politika 16.09.2021, 19:32
Bakan Yardımcısı Aksu’dan ’KYK’ sözü

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, üniversite öğrencilerinin barınma problemini temelinden çözmek ve spor tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Türkeli ilçesine geldi.

Önceki gün Türkeli ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’na, Belediye Başkanı Veysel Şahin’in ilçenin ihtiyaç ve taleplerini iletmesinin ardından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gerekli incelemeler ve talimatlar için Türkeli ilçesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

İlçedeki spor tesislerini inceleyen Bakan Yardımcısı Aksu, üniversite öğrencilerinin barınma problemini temelinden çözmek için, Belediyeye ait Kız Öğrenci Yurdu ve diğer tesislerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) çevrilmesi için gerekli talimatları verdi.

Bakan Yardımcısı Aksu, ayrıca selden zarar gören İlçe Huzur Dincel Stadı ve Kapalı Spor Salonunun da en kısa sürede yenilenmesi için çalışmalara yakın zamanda başlanacağını bildirdi.

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