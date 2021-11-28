banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Bakan Yanık, Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsü’nün temelini attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tokat’ta Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temelini attı.

Politika 28.11.2021, 13:57
Bakan Yanık, Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsü’nün temelini attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tokat’ta Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temelini attı.

Tokat Niksar karayolu üzerinde projelendirilen Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temel atma töreni yağmur altında gerçekleşti. Tören alanına gelen Bakan Yanık, konvoyunda gerçekleşen ve üç yakın korumasının yaralandığı kaza ile ilgili geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Yaşanan kazayı Tokat Valisi Ozan Balcı’ya anlatan Yanık, önlerine çıkan bir kamyonun kendilerini de tehlikeye düşündüğünü, kendilerinin kazayı atlattığını ancak korumaların kazayı atlatamadığını söyledi.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Yanık, hayal satmayan projeler geliştirdiklerini belirterek, “Tüm projelerimizin fizibilitesini yapıyoruz. Tek tek bütün şehirlerin ve ona göre de hizmetlerimizi yaymaya çalışıyoruz. Yüzden ihtiyaçları karşılayan gerçekçi hayal satmayan hizmetler üretiyoruz. Şükürler olsun bugünden sonra da inşallah bunları devam ettireceğiz. Ülkemize hizmet etme şevkini aralıksız 20 yıldır sürdüren ve hep en iyisini en güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak burada yaptığımız hizmetlerin geliştirilmesine, milletimizin bizlere olan inancı her zaman en öneli motivasyon kaynağımız oldu.”

“Cumhuriyet tarihinde görülmemiş işler yaptık”

Yanık, Cumhuriyet tarihi boşunca yapılamayan işler yaptıklarını ifade edip, “Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmeti hakka hizmet olduğuna inanan bu ruhu çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. Bugün temeli atılacak olan bu kampüs tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi” dedi.

“Çocukların üstün yararı olmazsa olmazımız”

Yanıt, konuşmasında çocukların üstün yararının olmazsa olmazları olduğunu belirterek, “Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda aile yanında kalması mümkün olamayan çocuklarımıza kurumlarımızı açıyoruz. Çocuk Evleri Sitelerimiz işte bu yuvalara bir örnek. Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma-bakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir ara kaldığı koğuşlardan artık 5-6 çocuğun bir arada kaldığı yaşlarına göre sınıflandırıldıkları, apartman dairelerinde, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada hayatlarını idame ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar hem yaşlarına göre ev içerisindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyor ya da çocuk evleri sitelerimizde, tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu Sosyal Hizmet Kampüsümüzde de, 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından kampüsün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7