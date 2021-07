Bakan Yanık: "Tespitleri beklemeden Rize’ye 1 milyon lira, 5 milyon lirada Arhavi için nakit transferlerimizi hemen gerçekleştirdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel ve afetlerin yaşandığı bölgeleri inceleme programı kapsamında Artvin’in Arhavi ilçesinin ardından Rize’ye geldi. AFAD Acil Yönetim Merkezi’nde gerçekleşen programda brifing alan Bakan Yanık, toplantının ardından Rize’nin Güneysu ilçesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Güneysu’da esnaf ile sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Rize ve Artvin’de gerçekleşen sellerin ardından tüm ekiplerin heyelan bölgelerinde göreve başladığını ve Rize’ye 1 milyon, Artvin’e ise 5 milyon lira yardım gönderildiğini dile getirerek “Rize’deki sel felaketinin ilk gününden beri bakanlık olarak sahadayız. Hem yönetici arkadaşlarımız hem psikososyal destek ekiplerimiz sahaya indiler ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteğimizi sağlıyoruz. Onun dışında sosyal dayanışma vakıflarına hemen daha tespitleri beklemeden Rize’ye 1 milyon lira, 5 milyon lirada Arhavi için nakit transferlerimizi hemen gerçekleştirdik. Hasar tespitlerine istinaden de daha büyük ölçekte desteklerimizi sağlayacağız” dedi.

Sel ve halanların hemen ardından afetin etkilerinin ortadan kaldırılmaya başlandığını sözlerine ekleyen Yanık “Rize’de 6 can kaybı 2 kaybımız, Artvin’de de 1 tane Murgul’da can kaybımız var. Arhavi’de şükürler olsun ki can kaybımız yok. Heyelan Karadeniz bölgesinin bir gerçeği ve maalesef bunu dönem dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunun önüne geçecek alt yapı çalışması önümüzdeki süreçte devam edecek. Devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız. Yaralar şükürler olsun çok kısa bir sürede sarılmaya başlandı. Birkaç gün içerisinde en azından afetin etkileri ortadan kaldırmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların selin ardından Devletin varlığını daha iyi hissettiklerini söylediğini ve yetkililerin yaptıkları hizmetle yetinmeyip üzerine ne koyabilecekleri noktasında telaşı olduğunu da ifade eden Bakan Yanık “Vatandaşımız Arhavi’de şöyle bir cümle kurdu, ‘Bu kadar yılda ben ilk kez devletimizin varlığını bütün hücrelerimle hissettim’ dedi. Bizim amacımız bu tür durumlarda etkilenen her vatandaşımıza bu cümleyi kurdurmak. Şükürler olsun ki bu cümleyi de kurdurduğumuza inanıyorum. Gönül bu tür felaketlerin olmamasını ister. Yolda gelirken arkadaşlarımız Almanya’da olan sel felaketi ile ilgili bir video gösterdiler. Aradaki farkı görmek için kısacık kesitlere bakmak bile yeterli. Biz vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir hizmeti yeterli görmüyoruz, daha çok ne yapabiliriz telaşı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.