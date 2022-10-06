Bakan Yanık Osmaniye’de

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere karayoluyla Osmaniye’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yanık’a hoş geldiniz çiçeği takdim edildi. Valilik Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Bakan Derya Yanık, basına kapalı olarak bir süre Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol mensuplarıyla görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına katılacak.