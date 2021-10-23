Bakan Vedat Bilgin: “Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye, dolardaki dalgalanmaları, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde kıracaktır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Hak-İş Konfederasyonun kuruluşunun 46. Yılı dolayısıyla düzenlenen programda, sendikal hareketin önemine vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye’de sendikal hareketin içinde Hak-İş’in önemli bir yeri var. Hak-İş kurulduğu günden bu tarafa hep belli ilkeleri, belli bir dünya görüşünü emekle bütünleştirerek o dünya görüşü içerisinde emeğin değerini sadece temsil ederek değil, aynı zamanda arayarak, düşünsel olarak da inşa ederek bir mücadelenin içerisinde bulundu. Emek, insanın kendisini gerçekleştirdiği en büyük imkanıdır. Bu imkânı korumak, emeği geliştirmek sadece işçilerin değil, sendikaların da görevidir. Türkiye’de başka işçi sendikaları da bulunmakta. Bu da demokratik bir toplumda olması gereken bir şeydir. Yani emek mücadelesini veren sendikalar aynı zamanda emeği daha iyi temsil etmek, emekçinin haklarını korumak için birbirleriyle rekabet içerisinde olmalılar” dedi.

“Türkiye son müdahaleyi 15 Temmuz’da parçaladı attı”

Bugün yeryüzünde son 200 yılın en büyük krizinin yaşandığını dile getiren Bilgin, Şunun için 200 yıl diyorum; batının yükselişi yaklaşık 200 yıl önce oldu. Batı sistemi 200 yıl önce sömürgecilik politikaları ile dünyayı kontrol altına almıştı. Bu sömürünün oluşturduğu ekonomik değer ortaya çıktı. Bunu da gerçekleştirdikleri sanayi devrimi ile bütünleştirerek dünyada üstünlük sağladılar. İşte bugün yaşanan kriz batının krizidir. Pandemi de bu krizi hızlandırdı. Asya ise yükseliş içerisinde. 2. Dünya Savaşı sonrası batı sömürgecilikten, emperyalizme geçerek krizi aşmayı bildi. Batı emperyalist politikalarını, yani; terörle, iç savaşla, doğrudan askeri müdahalelerle, askeri darbelerle müdahale araçlarını devreye sokuyor. Son müdahaleyi 15 Temmuz’da Türkiye parçaladı attı. Türkiye bağımsız bir ülke olarak, yoluna devam etmek istediğini bütün dünyaya gösterdi” şeklinde konuştu.

“İhracat ürünlerimizin içerisindeki, ithalat oranını düşüreceğiz”

Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesi, enflasyon ve faiz konularına değinen Bakan Vedat Bilgin, “Enflasyon sorunu var bunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde var. Salgın krizinin getirdiği sonuçlar, kapanmalar, üretimin durması bütün bunlara rağmen Türkiye bu salgınla en başarılı mücadeleyi veren birkaç ülkeden birisi. Türkiye üretiminin gücüyle, işçisinin emeğiyle, mühendisinin alın teriyle ve bu topraklarda yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözecektir. Dolardaki dalgalanmalar, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracaktır. Türkiye bunu ihracata bağlı üretim modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki, ithalat oranını düşüreceğiz” ifadelerinde bulundu.