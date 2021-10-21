Bakan Soylu: “Türkiye 20. asrın başından itibaren çok güçlü adımlar atarak batının tuzağına düşmedi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı, etrafımızdaki doğuyu sürekli fukaralaştırıp, özellikle Müslüman dünyayı sürekli zayıflatmaya çalışırken, Türkiye 20’inci asrın başından itibaren çok güçlü adımlar atarak batının bu tuzağına düşmedi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada dünyada medeniyetin doğduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Bu etkinliğin davetiyesini incelerken sloganı dikkatimi çekti. ‘Güneşin doğduğu ilk topraklar’ deniliyor. Doğrudur, güneş en önce bu illerimizde doğar. Dünya için de bu ifade doğrudur. Dünyada medeniyet Doğu’da yükselmiştir. Bu topraklar her manada dünyaya medeniyet ihraç etmiş topraklardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Kars’ımız, Ardahan’ımız ve Iğdır’ımız bizim için bambaşka bir anlam taşımaktadır”

Türkiye’nin çok fazla medeni zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bizim jeostratejik zenginliğimiz vardır. Bizim sadece stratejik zenginliğimiz yok. Aynı zamanda çok güçlü bir medeniyet zenginliğimiz var. Zaten bugün hangi tür anlayışlarla, sıkıştırmalarla karşı karşıya kalıyorsa bilmenizi istiyorum ki; stratejik zenginliğimizin yanı sıra; kültürümüz, maneviyatımız, dinimiz, inancımız ve bu coğrafyaya bırakılan zenginliğinin bir şekilde ortadan kaldırılıp, zayıflatılmasıyla ilgilidir. Bizim Serhat bölgelerimiz, sınır şehirlerimiz, Kars’ımız, Ardahan’ımız ve Iğdır’ımız bizim için bambaşka bir anlam taşımaktadır” diye konuştu.

“Bölgelerimiz terörden arındığı sürece zenginlikleri de beraberinde oluşturuyor”

Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlığına da değinen Bakan Soylu, “Daha çok yapılacak işlerimiz var. Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e insanlarımız her birinin bu zenginliklerimizi görmesi lazım. Bu milletin iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye’ye yön çizdiği anlayışıyla birlikte bölgelerimiz terörden arındığı sürece zenginlikleri de beraberinde oluşturuyor. Milletimiz ve kahraman evlatlarımız sayesinde bugün huzur var ki, Doğu Ekspresi ülkemizin her noktasındaki vatandaşları bir vesileyle getirip güzelliklerle buluşturuyorlar. Bu zenginliklerimiz sadece Kars’ın, Ardahan’ın, Iğdır’ın, Türkiye’nin zenginlikleri değildir. Bu coğrafyamızın zenginlikleridir. Barışla, huzurla ve kardeşlikle tüm dünyanın zenginlikleridir. Bunu hep beraber sağlayıp, gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Gençlerimize, güçlü ve zengin bir Türkiye’yi hep birlikte bırakmalıyız”

Birlik ve berberliğin son derece önemli olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Gençlerimize, güçlü ve zengin bir Türkiye’yi hep birlikte bırakmalıyız. Bunun için de tek bir sorumluluğumuz var, o da birlik beraberliktir. Etrafımızdaki bütün coğrafya bize bakıyor. Batı, etrafımızdaki doğuyu sürekli fukaralaştırıp, özellikle Müslüman dünyayı sürekli zayıflatmaya çalışırken, Türkiye 20’inci asrın başından itibaren çok güçlü adımlar atarak batının bu tuzağına düşmedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı bize diyor ki; Türkiye’de ki siyasi cinayetlere itiraz etmişiz. İtiraz etmişiz hep beraber 10 büyükelçinin hak bildirme operasyonuna. Bizi Bremen Mızıkacıları diye yaftalamaya çalışıyor. Ben Bremen Mızıkacıları’ndan anlamam. Ben biraz önceki aşıklardan, sazdan anlarım. Ben, davulu tokmağı başkasının sırtında olan bir ülkeden anlamam. Davulunda, tokmağında bizde olduğu bir ülkeden anlarız. Biz Bremen Mızıkacısı olamayız ama onlar Batı’nın zurnacısı olurlar” dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından fuardaki stantları ziyaret etti. Kaşar peynirinden oluşan döneri kesen Bakan Soylu, sergilenen ürünleri inceleyip fuardaki görevlilerle ve ziyaretçilerle de sohbet eti.