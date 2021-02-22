Bakan Soylu: "Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında ağır hakaretler içeren paylaşımların yapılması üzerine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin" ifadelerini kullandı.