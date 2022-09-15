Bakan Soylu: “Örgüt kendi içerisinde haberleşemiyor”

VAN (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın tarihinin en düşük katılımıyla karşı karşıya olduğunu ve kendi içerisinde haberleşemediğini belirterek, ülke içerisindeki terörist sayısının 120’nin altında olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Soylu, Van Valiliğinde Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı illeri yetkililerinin katılımıyla yapılan güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Geçen hafta Mardin’de güvenlik toplantısındaydık. Bugün de burada özellikle bu dört vilayetin katılımıyla güvenlik toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu güvenlik toplantısının asıl mahiyeti şu; çok daha üst sayılarda olan terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içerisinde 120’nin altına düştü. Diyarbakır ve Mardin, aynı zamanda Van, Şırnak, Hakkari, Ağrı hemen hemen bu terör örgütünün mensuplarının yüzde 90’ının üzerinde kadrolarının bulunduğu alanlar. Onun için bu iki alanda beraber olalım. Gerek sonbahar, gerek kış operasyonlarında nasıl bir tutum ortaya koyacağız, neler gerçekleştireceğiz, bunları hep beraber istişare edelim. Şehirlerde neler yapmamız lazım? Bunları hep beraber istişare edelim. Kırsaldaki mantığımız ne olacak? Bunları hep beraber istişare edelim değerlendirmesi içerisindeyiz. Şöyle bir tabloyu söyleyebilirim. Özellikle Şırnak, Van, Hakkari ve Ağrı sınır. Yani dört iç vilayet hariç, terör örgütü bu sınırlara sıkıştırılmıştır. Dört iç vilayet hangisi? Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Tunceli. Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla, terörle mücadele tarihimizde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. Dört vilayet merkez, diğer dört vilayet ise sınırda. Karadeniz’den başlayıp Mersin’den Hatay’a, Adıyaman’dan Osmaniye’ye, Antep’e, Maraş’a kadar olan Amanos hattı dahil olmak üzere. Yine Erzurum’dan başlayıp Bingöl hattı dahil olmak üzere, hatta Muş hattı dahil olmak üzere bütün bu hatların tamamında teröristlerin sayısı sıfıra düşürüldü. Bizim sınırda dört, içeride dört vilayetimiz ve toplam sayıları 120’nin altında. Bunun için bir aradayız. Hakikaten 2022 yılında da yapılan çalışmalar sebebiyle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hem güvenlik güçlerimizin hem valilerimizin, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Çukurca’da çok önemli bir cephanelik ele geçirildi”

Bugün Hakkari’nin Çukurcu ilçesindeki Kazan Vadisi’nde çok önemli bir cephaneliğin ele geçirildiğini ifade eden Bakan Soylu, “Kato Dağı’nda çok cephanelik yakaladık arkadaşlar hatırlarlar. Ama bu cephanelikler birçok mağarada ele geçirilen cephaneliklerdi. Bu cephaneliklerde özellikle hem 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Kalaşnikof, Biksi ve Doçka mühimmatı ve yine bunun yanı sıra birçok mühimmat ve patlayıcı madde, aynı zamanda patlayıcıya hazır düzenek ele geçirildi. Şimdi bu sahada olma istihbaratın, arkadaşlarımızın cesareti ve güvenlik güçlerimizin üstün fedakarlığının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Kimse terör örgütünden medet ummasın?”

“Bu kadar cephanenin olduğu bir depoya bir bekçi de bulunmaz mı?” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Yani terör örgütünün karşı karşıya kaldığı durumu ifade etmek için söylüyorum. Bunu bütün Türkiye’ye söylüyorum. Şu ana kadar yakaladığımız en büyük cephaneliklerden bir tanesi de burası yurt içinde. Yani dağınık dağınık yakalayıp da bir araya getirdiğimiz çok. Ama bu kadar bir arada olan bir cephanenin önünde, içinde bir tane adam tutulmaz mı ya? Bu terör örgütünün karşı karşıya kalmış olduğu, hakikaten teslim durumunun son halidir. Bir iflas durumuyla karşı karşıyadır. Kimse terör örgütünden medet ummasın? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve tüm güvenlik güçlerimizin sınır ötesi yaptığı operasyonlarla da birlikte sınır ötesinde de canları okunmaktadır, okunacaktır. Bir tek çareleri vardır. Bunu söylüyoruz. Teslim olmaları lazım. Devletimizin adaletine güvenmeleri gerekir. Sadece bu yıl dağlar neredeyse fellik fellik arandı. 725 mağara ve sığınak, bunların içerisinde hem yiyecek ve giyecek malzemeleri hem de silah ve mühimmat ele geçirildi.”

“Örgüt, tarihinin en düşük katılımıyla karşı karşıya”

Bu yıl ikna çalışmaları çerçevesinde toplam 83 örgüt mensubunun ikna edilerek aileleriyle beraber adalete teslim edildiğini söyleyen Bakan Soylu, “Örgüt, tarihinin en düşük katılımıyla karşı karşıya. Bunu da söylemek istiyorum. Bir, toplumsal olarak destek bulamamalarından birbirlerine düşmüş durumdalar. İki, özellikle örgütten firarlar dolayısıyla, kaçaklar dolayısıyla birbirlerine düşmüş durumdalar. Üç, daha dokuzuncu ayın ortasına geldik. Örgütün kendi içerisindeki telsiz haberleşmesi 35’i geçmiş değil. Yani örgüt kendi içerisinde haberleşemiyor. En temel problemlerinden bir tanesi de tam anlamıyla budur. Bu açıdan bir yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne terör örgütünün en düşük katılımı olan 35 sayısı var” diye konuştu.

Uyuşturucu sevkiyatı Balkan rotasından Akdeniz’e kaydı

“Örgütün en önemli finans kaynaklarından birisi olan uyuşturucudan kaynaklı, yani narkoterör operasyonlarımız da Eren Abluka kapsamında devam ediyor” diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece dün 11,5 milyon kök kenevir ele geçirildi. Sadece dün 1 milyon 185 bin kök skunk yani genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi. Sadece dün 2 ton 57 kilogram esrar ele geçirildi. Toplam olarak da 91 milyon kök kenevir. Bunların hepsi uyuşturucu geliri olarak terör örgütüne gidecekti. 5 milyon kök skunk, 10,5 tonu sadece narkoterör operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu ve terörizmle ilgili suç gelirlerini engellemeye yönelik ele geçirilen 10,5 ton esrar ele geçirildi. Bunun biraz önce söylediğim gibi 2 ton 57 kilogramı dün ele geçirdim. Burada bir nokta daha vermek isterim. Yakalanan uyuşturucunun eskiden yüzde 70’i Türkiye’nin batısında yakalanırdı. Yüzde 30’u Türkiye’nin doğusunda yakalanırdı. Yakalandığı illerde Van, Hakkari ve Ağrı. Sahaya öyle bir hakim olundu ki komşularımızdan ve sınırlarımızdan kaçak giren uyuşturucuyla alakalı artık yüzde 73’ü bu üç vilayette, ancak yüzde 27’si batı ve diğer vilayetlerde. Bu ne sonuç getirdi? Bunu da söyleyeyim. Bu şu sonucu getirdi. Afganistan’dan başlayıp İran üzerinden, Türkiye üzerinden Balkanlar rotası var uyuşturucunun. Bu rota değişti. Bu rota aşağıya Akdeniz hattına kaydı.”

“Sınır duvarının bin 55 kilometresi tamamlandı”

Sınırda sürdürülen duvar çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, “Sınır duvarlarının bu noktaya kadar yaklaşık tam rakam olarak da ifade edeceğim bin 55 kilometresi tamamlandı, 126 kilometresi devam ediyor. 135 kilometresi de şu anda ihale aşamasında. Allah nasip ederse biz Cumhuriyetimizin birinci asrı bitmeden, yani 29 Ekim 2023 tarihi gelmeden özellikle uyuşturucu, terör, kaçakçılık konusunda yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımızı hem biraz önce bahsettiğim bin 316 kilometresinin yapılabilir güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız. Şu anda bin 55’i bitmiş durumda. Artı şu ana kadar 948 kilometrelik aydınlatma sistemini tamamladık, 40 kilometresi devam ediyor. Aynı zamanda 341 adet elektro optik kuleleri tamamladık. Bütün bunları da inşallah Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlamadan, ikinci asrına geçmeden bitirmiş olacağız. Bu neyi sağlayacak? Biraz önce söylediğim gibi hem terörist aktarmanın ve mühimmat aktarımını engelleyecek hem organize kaçakçılara aktarımlarını engelleyecek hem de uyuşturucu aktarımını engelleyecek hem de en önemli meselelerden bir tanesi göçmen kaçakçılığını engelleyecek” dedi.

“Engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı”

Düzensiz göçmenlerle ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Soylu, şöyle dedi:

“Gerek güvenlik duvarları gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin almış olduğu sınırdaki tedbirler gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte koordine ederek bizim hem kaçakçı yollarında aldığımız tedbirler hem arka alanda aldığımız tedbirlerle özellikle göçmen kaçakçılarının ve kaçak göçmenlerin bu yolları kullanmasını, baskılamasını geçen yıldan bu yıla azalttık. Onu da söyleyeyim. 2021 yılına göre 2022 yılında engellediğimiz, sınırlarımıza gelip de engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı. Yani bu şu demektir. Doğudaki göçmen baskısı azaldı. Bu aldığımız tedbirlerle söz konusu oldu. 2022 yılında sadece 78 bin 203 kaçak göçmenin sınırlarımızdan içeriye girmesi engellenmiştir. Yani yüzde 35 azalarak. Özellikle son beş yılda da 2 milyon 668 bin kaçak göçmenin bu tip hem doğu hem de güney sınırlarımızda girmesi engellenmiştir.”

Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.