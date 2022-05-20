Bakan Soylu: "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye’nin çok doğru bir politika ortaya koyduğunu kaydederek, “Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak güvenlik duvarları yaptık. Aşağıda da aynısını yaptık. Tedbirler aldık. Çağlayan Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biridir. Ağrı Dağı da aynı” diye konuştu.

Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesinin engellendiğini ifaden eden Bakan Soylu, “Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. Gönüllü geri dönüş yapmak istiyorsa onları güvenli bölgeye gönderiyor. İçerde son 6 yılda 1 milyon 250 bin kişi yakalandı. Bunların 400 bine yakını kendi ülkelerine gönderildi. Yüzde 40 civarında. 700 bin kişi de Avrupa’ya geçti. İnsanları ateşin içinde atmak bizim değerlerimize, bizim insanlığımıza yakışacak bir davranış değil. Biz briket yapmaya başladık. Evlere başlayınca muhalefet kimin parasıyla ev yapıyorsunuz dedi. Biz vatandaşlarımız bağışlarıyla, kiminin sadakasıyla oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 57 bin 500 briket evi tamamladık" dedi.

"Türkiye 2019 yılından itibaren İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyor"

Türkiye’nin 2019 yılından itibaren İstanbul’a sığınmacı kabul etmediğini belirten Bakan Soylu, “Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık onu da 1,1.5 yıldan beri yaptık. Sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin civarında Esenyurt’ta yaklaşık 10 bin civarında bir azalma oldu. Bu nüfus aşağıya daha da düşecek. Kaçak göçmenle mücadelemiz sürüyor. Kabil havalimanı açılır açılmaz oradakilerle iletişime geçtik. Yakalananlar Afgan göçmenler, buradan uçakla gönderildi. Bir taraftan kaçak göçmeni geri döndürüyoruz. Bir yandan sığınmacıların onurlu geri dönüşlerine ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Şu ana kadar 502 bin sığınmacının ülkesine geri döndüğü belirten Bakan Soylu, sığınmacıların geri döndüğü bölgelerin Türkiye’nin güvenli yaptığı bölgeler olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin de sürdüğünü ifade eden Bakan Soylu, “2017 yılında 941 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Bir mücadele başlattık. Bir politika oluşturduk. 2020 yılında bu sayı 314’e düştü. O gün cezaevinde 36 bin kişiydi uyuşturucudan tutuklu sayısı şu anda 106 bin kişi. Bütün ülkelerle birlikte uluslararası operasyonlar yaptık. Dünyanın en büyük yakalamalarını yaptık" ifadelerini kullandı.