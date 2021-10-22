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Bakan Soylu: "(10 büyükelçiliğin açıklamaları) Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler."

Bakan Soylu: "(10 büyükelçiliğin açıklamaları) Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler."

Politika 22.10.2021, 10:37
Bakan Soylu: "(10 büyükelçiliğin açıklamaları) Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler."

Bakan Soylu: "(10 büyükelçiliğin açıklamaları) Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler."

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