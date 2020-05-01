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Bakan Selçuk: 'Türkiye'de kimse kimsesiz değildir'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelere de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye'de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk: 'Türkiye'de kimse kimsesiz değildir'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelere de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye'de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:51
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Bakan Selçuk: 'Türkiye'de kimse kimsesiz değildir'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'na katıldı.

Video konferans aracılığıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümeti döneminde sendika oranlarının yükseldiğini kaydeden Selçuk, ”Hükümetlerimiz döneminde önemli değişimleri sağladık. İsterdik ki 1 Mayıs'ı tüm emekçilerimizle birlikte kutlayabilelim. Ama dijital dünyanın da olanakları var. Dünyanın her yerinden emekçi kardeşlerimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Virüs nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alınıyor. Biz de ülkemizde çok önemli tedbirler aldık. 10 Mart'a kadar ilk vakanın görülmesini erteleyebildik. Eşgüdüm toplantısı yapıldı. Uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler alındı. 200 milyara ulaşan yardımlar yaptık. Sosyal devlet olmanın gereğini önemsiyoruz. Biz de bakanlık olarak dezavantajlı gruplara ulaşıyoruz. Her aileye dokunmaktayız. Sosyal koruma kalkanı tedbirleriyle, kısa çalışma ödeneği nakdi destek ile sosyal yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Çocuk evlerimizde, engelli ve yaşlı bakım evlerindeki vatandaşları korumaya devam ediyoruz” dedi.

“Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Bu süreçte memurların, çalışanların ne kadar önemli bir iş yaptığını tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade eden Selçuk, "Hem kuruluşlarda çalışanlar hem de Vefa Destek Grubu çalışmalarıyla çok önemli bir inisiyatif oluştu. Bakanlıklarımızdan birçok kamu personeli dahil oldu çalışmalara. Onlara da teşekkürlerimizi sunmak isterim. Kamu görevlilerimizi de korumak boynumuzun borcu. Esnek çalışma modellerini devreye aldık. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi modelleri hayata geçirdik. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına 1 milyar 800 milyonu aşkın bağışta bulunuldu. Memur-Sen ve emekçi kardeşlerime teşekkür etmek isterim. PTT çalışanları ve kamu görevlilerine de teşekkür etmek isterim. Ön cephede çalışanların ne fedakarlıklar yaptığını ortaya koydu bu süreç. Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelere de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye'de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm dünyadaki kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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