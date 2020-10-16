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Bakan Selçuk: “111 yeni kadın kooperatifi kurulacak”

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, 2. AKDENİZ BÖLGESİ KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI’NA VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Politika 16.10.2020, 09:52
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Bakan Selçuk: “111 yeni kadın kooperatifi kurulacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde 111 yeni kadın kooperatifin kurulmasında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 8 ilin valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta’da faaliyetlerini sürdüren 12 kadın kooperatifinin temsilcilerinin yanı sıra ilgili il müdürleri, diğer illerin vali ve kadın kooperatifi temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, kadın kooperatiflerinin gelişmesinde bakanlıklar arası yürütülen projeleri katılımcılar ile paylaşarak, Türkiye genelinde 111 yeni kadın kooperatifin kurulmasında son aşamaya gelindiğini kaydetti. Bakan Selçuk, “Bugün kadın girişimciliğinin ana örneğinin ve kadın dayanışmasının en güzel örneğine şahit oluyoruz. Tarım Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliği içinde bir protokolümüz var. Tarımsal üretim anlamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile paydaşız. Ticaret Bakanlığı’yla da devam ediyoruz. Kadınlarımızın bilişimci yönünü geliştirerek, işgücü ile çalışma hayatına katılımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ticaret ve sanayi odalarımızın da çok büyük bir desteği var. Kadın kooperatifçiliğinin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi konusunda çeşitli çalışmalarımız var. Bu süreçte 111 yeni kadın kooperatifi kurulma çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerinin vermesi bizim adımıza sevindirici gelişmeler” dedi.

Toplantıya katılan 8 ilin vali ve vali vekilleri illerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, Isparta adına konuşan Vali Seymenoğlu ilde 3 olan kadın kooperatifi sayısının Cumhurbaşkanlığı’nın birinci 100 günlük icraat programı kapsamında 12’ye yükseltildiğini kaydederek, bakanlıklar üzerinden aktarılacak proje bazlı hibe ve desteklerin kadın kooperatifleri açısından önemine değindi.

Toplantıda Isparta’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu ürünler de katılımcı illere tanıtıldı. Ürünler arasında Güneykent Gülderen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Fatma Çevikbaş tarafından yapılan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un bebek tasviri ise en çok dikkat çeken obje oldu.

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