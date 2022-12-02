Bakan Nebati dev açılış programı öncesi çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Şanlıurfa’ya gelerek toplu açılışlar gerçekleştirecek. Yarın saat 13.00’da 18 Mart Çanakkale Caddesi’nde gerçekleşecek program öncesi Şanlıurfa’ya gelen Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Cuma namazını Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde kıldı. Namazın ardından Vali Salih Ayhan ile Balıklıgöl’ü gezen Bakan Nebati, balıklara yem vererek vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkla buluşarak toplu açılış yapacağı 18 Mart Çanakkale Caddesi’ndeki alana geçen Bakan Nebati, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Nebati’ye buradaki incelemelerinde Vali Salih Ayhan ile birlikte AK Partili bazı Şanlıurfa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da eşlik etti.