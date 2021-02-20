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Bakan Kurum’dan Şile’ye Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şile ve İstanbullular için çok önemli bir karar aldıklarını belirterek "200 bin metrekarelik alanda halk plajımız ve Ağlayan Kaya mevki ve sonrasında 1,5 kilometrelik hattı boyunca sahil düzenlemesini hayata geçiyoruz. Yeşil alanı Şile’mizde daha da arttırmak amacıyla Millet Bahçelerini projelendiriyoruz." dedi.

Politika 20.02.2021, 21:24
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Bakan Kurum’dan Şile’ye Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şile ve İstanbullular için çok önemli bir karar aldıklarını belirterek "200 bin metrekarelik alanda halk plajımız ve Ağlayan Kaya mevki ve sonrasında 1,5 kilometrelik hattı boyunca sahil düzenlemesini hayata geçiyoruz. Yeşil alanı Şile’mizde daha da arttırmak amacıyla Millet Bahçelerini projelendiriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’yı belediye binasında ziyaret etti. Belediye binasından ayrılan Bakan Kurum ile Başkan Ocaklı ve beraberindeki heyet Şile’deki önemli noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve Başkan Ocaklı Şile bölgesinde yürütülen ve ileriki dönemlerde yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Fikirtepe’de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir proje gerçekleştiriyoruz”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Pazartesi gününden itibaren deprem sonrası İzmir’de gerek yerindeki dönüşümler gerekse rezerv alanındaki dönüşümler için Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 1844 konutun temellerini atacağız. Ağustos ayı itibariyle de teslimlere başlıyor olacağız. Malatya’da, Elazığ’da ne yaptıysak güzel İzmir’imiz içinde aynı çalışmaları sürdüreceğiz. İstanbul’da bu kapsamda 39 ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 64 riskli alanda 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Esenler’de 60 bin konutluk çok önemli bir proje yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yatay mimari şekilde etaplar halinde yeşil alanları ve sosyal donatıları ile projelerimiz devam etmektedir. Fikirtepe’de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da yeni Master planımızı hazırladık. Binlerce vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe projesine Mart ayı itibariyle etaplar halinde başlayacağız. Kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olan vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın kendi evlerini yenilemeleri durumunda yüz 25 bin lira olan kredi tutarı iki yüz bin liraya yükselttik. Toplam kredi tutarını ise altı yüz yirmi beş bin liradan 1 milyon liraya çıkarttık. Evimi yeniden yapmak yerine güçlendirmek istiyorum diyen vatandaşlar içinde elli bin lira olan kentsel dönüşüm kredisini seksen bin liraya kadar çıkarttık. Son yaptığımız KDV indirimiyle birlikte dönüşüm işlemleri de yoğunluk kazanacaktır.” diye konuştu.

Şile’ye Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şile’ye yönelik yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Şile ve İstanbullular için çok önemli bir karar aldık. Halk plajıyla başlayıp Ağlayan Kaya mevkiini içinde bulunduran alanda bir düzenleme yapacağız. 200 bin metrekarelik alanda halk plajımız ve Ağlayan Kaya mevki ve sonrasında 1,5 kilometrelik hattı boyunca kadınlarımızın, gençlerimizin tüm İstanbulluların geldiğinde huzur içinde zaman geçirebileceği bir sahil düzenlemesini hayata geçiyoruz. Yeşil alanı Şile’mizde daha da arttırmak amacıyla Millet Bahçelerini projelendiriyoruz. Ballı Bey Mahallesi’nde 41 bin metrekarelik alanda İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile Şile Belediyemiz ortaklaşa bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştirecek. Buraya gerek hibe gerek kredi desteği vermek suretiyle Ballıbey Mahallesi’nde 41 bin metrekarelik alanı Şile’mize kazandırmış olacağız" dedi.
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