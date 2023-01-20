Bakan Kirişci, Moldovalı mevkidaşı Bolea ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya’da Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Vladimir Bolea ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15. Tarım Bakanları Zirvesi vesilesiyle Almanya’ya geldi. Bakan Kirişci zirve öncesi Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Vladimir Bolea ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında istişareler gerçekleştirildi.