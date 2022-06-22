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Bakan Kirişci Marmaris’teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Politika 22.06.2022, 13:43
Bakan Kirişci Marmaris’teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere gece saatlerinde gittiği bölgede incelemelerine devam ediyor. Bakan Kirişci, sahada yangınla mücadele eden ekiplerle beraber bölgede inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kirişci paylaşımına, “Marmaris’te sahada gece gündüz çalışan, yangınla mücadele eden kahramanlarımızın yanındayız” notunu düştü.

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