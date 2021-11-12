banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl binasında partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Politika 12.11.2021, 14:09
Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl binasında partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarına Manisa Valiliğini ziyaret ederek başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdürleri ve sporcular tarafından karşılandı. Karşılama sırasında engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ile bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamında Vali Yaşar Karadeniz ile bir süre sohbet etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başkan Ergün Bakan Kasapoğlu’na Manisa’da sporla ilgili yaptıkları yatırımlar hakkında kısa bir brifing verdi.

Başkan Ergün, büyükşehir belediyesinin spor yatırımlarını anlattı

Başkan Ergün’e ziyaretinde Bakan Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin anı defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu’na, Başkan Ergün tarafından Manisa ziyareti anısına hediye takdim edildi. Daha sonra Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi’nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği gençlik ve spor projelerini tek tek anlatırken, Kasapoğlu da projeleri dikkatle dinledi. Manisa’da gençlerin spor yapabilecekleri alanların sayısını göreve geldikleri ilk günden bu yana arttırmaya yönelik projeler ürettiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa’da sportif yatırımlar noktasında sağladıkları destek ve katkılar nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkürlerini sundu. Bakan Kasapoğlu’nun Büyükşehir Belediyesi ziyareti, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Bakan’dan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ Kitabına tam not

Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na Manisa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden 38 akademisyen tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ adlı 4 ciltlik eserden de takdim etti. Manisa’nın milli mücadele döneminde içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir eseri kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Ergün, 4 ciltte Manisa ve ilçelerinde o dönemde yaşananların belgeli bir şekilde anlatıldığını söyledi. Böylesi önemli bir eserin hayata geçirilmesi nedeniyle Başkan Ergün ve emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eserin Gençlik Merkezlerine de alınması noktasında çalışma yapılması talimatını verdi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililerle AK Parti Manisa İl Başkanlığı Toplantı Salonunda bir araya geldi. Manisalı bir bakan olan Muharrem Kasapoğlu’nun hem Manisa hem de Türkiye için büyük bir şans olduğunu kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kasapoğlu’nu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

“Türlü oyunları birlikte bozduk”

Başkan Hızlı’nın ardından partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, “19 yıldaki süreç Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla hakikaten ülkemizin çok çok farklı noktalardan ileri noktalara taşınma süreci. Onca engellemeler kaşımıza çıktı 2002 yılından bu yana. Çok farklı tuzaklar çok farklı sabotajlarla karşımıza çıktılar ama milletimizden aldığımız güçle teşkilatımızla hepsini bertaraf ettik. Önümüzde yeni bir hedefimiz var. Vizyonlarımız gereği bu hedefleri de birer birer sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Hiçbir şey durağan değil. Gelişen, değişen bir süreci yaşıyoruz. Onun önünde olmalıyız. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Hepimize çok çalışmak düşüyor. Hiçbir oyuna gelmeden, fitneye, dedikoduya, bozgunculara kanmadan istikametimizde yürüyeceğiz. Bunu yine birlikte başaracağımız inanıyorum. Gençlerimizle bu günlere geldik ve yine geçlerimizle bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız omuzlayacaklar. Yeni vesilelerle yine bir araya geleceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da ilçelerinde de devasa projelerimiz var. Yine bir araya geleceğiz. Sizlerle birlikte yürüyecek çok yolumuz var, çok çalışmamız lazım. Yolumuz ve bahtımız açık olsun.” dedi.

Bakan Kasapoğlu AK Parti ziyaretinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılışına katılmak üzere parti binasından ayrıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6