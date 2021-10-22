Bakan Karaismailoğlu PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "PTT, gücünü tarihten alan, kendini yenileyerek geleceğe emin adımlarla ilerleyen köklü ve kıymetli bir kuruluşumuz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda attığımız adımlarda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT 181. Yıl Kuruluş Yıl dönümü Kutlaması ve Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Aramaların Konumlandırılması törenine katıldı. Kutlamaya katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, girişte bulunan tarihi yazı masasındaki kartpostalları inceledi ardından kısa bir süre binayı gezerek salona geçti. Programa ayrıca PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Kara, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazır bulundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“PTT ATM, iş yeri entegrasyonları ve altyapı kurulumlarını tamamladık”

Ardından bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Posta, kargo ve bankacılık alanında, toplumsal sorumluluk bilinciyle kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmayı amaç edinen PTT’miz, son dönemdeki yenilikleri ile göz doldurmaktadır. PTT, gücünü tarihten alan, kendini yenileyerek geleceğe emin adımlarla ilerleyen köklü ve kıymetli bir kuruluşumuz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda attığımız adımlarda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor. Ayrıca, Türkiye Kart Projesi ile, ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sistemini geliştirdik. Türkiye Kart sistem yazılım çalışmaları, PTT ATM, işyeri entegrasyonları ve altyapı kurulumlarını tamamladık. Sistemin hizmete alınması için tüm belediyelerimizle işbirliği halindeyiz” diye konuştu.

“Ulusal Elektronik Posta Sistemi’nin kurulmasını hedefliyoruz”

Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye Kart ile ülkemizin tamamında ulaşım sisteminin tam entegrasyon halinde hizmet vermesi sağlanmış olacak. Değerli Arkadaşlar, PTT’nin bu denli yenilikçi çalışmalarının ötesinde; posta sektöründe sunulan hizmetlerin dijital ortamda yürütülecek şekilde geliştirilmesi, Posta ve kargoda dijital imzanın hukuki zemininin oluşturulması, Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması, Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. Ulusal Elektronik Posta Sistemi’nin kurulmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda, posta hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler kullanarak, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti açısından Avrupa’nın en iyi ilk 5 ülkesi arasına girmek için gayret sarf ediyoruz. Değerli Arkadaşlarım, Tüm bu gayret ve hizmet hamlelerimize gıpta edenlerin yanında, çekemeyen, engellemek isteyen, karşı duranlar da elbet olacaktır. Ancak biz bu şehre, bu ülkeye ve bu insanlara sevdalıyız. Bu duygularla, PTT’nin 181. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum” dedi.

“Büyük Postane’miz için oldukça anlamlı bir gündeyiz”

PTT’nin 181. yıl dönümü kutlamasına katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Ülkemizin en köklü kuruluşlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı’mızın 181. kuruluş yıldönümünde, hepinizi selamlıyorum. Ayrıca sur içinin sembol yapılarından ve milli mimari akımının şaheser yapılarından olan Büyük Postane’miz için oldukça anlamlı bir gündeyiz” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından ödül ve imza töreni düzenlendi. Bakan Karaismailoğlu törenin ardından çevre esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından PTT A.Ş. çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Bakan Karaismailoğlu programdan ayrıldı.