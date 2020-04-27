Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Bakan Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023’te hazır”

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTININ 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEĞİNİ AÇIKLADI.

Bakan Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023’te hazır”

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTININ 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEĞİNİ AÇIKLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:41
4 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023’te hazır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB hibe programıyla gerçekleştirilen Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında incelemelerde bulundu. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde ve taşımacılıkta Türkiye’nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, demir İpekyolu’nu canlandırmak adına Marmaray’ı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını devreye soktuklarını anlattı. Projeyle birlikte AB ülkelerini Türkiye’ye taşımacılık anlamında komşu yapacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya’ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülük olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, söz konusu demiryolu hattının AB ile ilişkileri daha da güçlendireceğini aktardı. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları’na yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını ve proje içerisinde 53 altgeçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, iki adet tünel ve 194 adet menfez ile 3 adet viyadük yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye olarak ulaştırma ağlarının Avrupa’ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. Ülkemizin Avrupa’yı Asya ve Uzak Doğu’ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında temelini attığımız projede şimdiden yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2023 yılı yaz ayında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, hattın Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne de katkı sunacağının altını çizdi.

Proje tarım alanı kazandırıyor

Söz konusu projenin hizmete girmesiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ticari hareketliliğin daha da artacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, projenin yapım aşamasında da inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan iş gücünün bölge illerden temin edildiğini aktardı. Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy’e istasyonların yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu hattın demiryolu taşımacılığına olduğu kadar bölgedeki şehirlerde üretimin artmasına da vesile olacağını vurgulayarak, “Türkiye’yi hızlı tren ile Avrupa’ya bağlayacak bu projenin hem ticari anlamda hem sosyo-ekonomik anlamda faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlıyor. Bu projenin inşaat alanından çıkan toprakları Tarım İl Müdürlüklerimiz eliyle bölgedeki meralara yayıyoruz. Ve bu meraları ekilebilir alan haline getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da ülkemize tarım alanı kazandırıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı Gül’den Ankara Barosu’na tepki
Adalet Bakanı Gül’den Ankara Barosu’na tepki
TWITTER'DA BÜYÜK YARIŞ!
TWITTER'DA BÜYÜK YARIŞ!
FRANSIZLAR DA ÇİN'İ SUÇLUYOR
FRANSIZLAR DA ÇİN'İ SUÇLUYOR

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim