banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Yargıtay’dan emsal miras kararı
Yargıtay’dan emsal miras kararı
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI

Bakan Gül’den Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemine sert tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ açıklamasına tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye’nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu açıkladı.

Politika 22.01.2021, 13:01
Bakan Gül’den Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemine sert tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ açıklamasına tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye’nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen bakanlar, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Milletin Cumhurbaşkanı’na sözde diyen, millete de aynı şeyi söyler”

Toplantıda ilk sözü alan Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde kullandığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ sözüne sert tepki gösterdi. Milletin bu söyleme gereken cevabı gereken şekilde vereceğini belirten Gül, “Biz, seçim akşamından itibaren rozetimizi hükümet olarak, belediye olarak indirdik. Tüm hemşehrilerimiz bizim için hizmet götürülmesi gereken vatandaştır. Bizde sözde vatandaş, özde vatandaş yoktur. Bugün ana muhalefet partisi liderinin milletin oyları ile seçilmiş kişiye ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diye bir ifade kullanması, onların vatandaşı da ’sözde vatandaş, özde vatandaş’ diye ayırdığının en büyük ispatıdır. Bunlar millete tepeden bakan, milleti makbul olmayan vatandaş diye ayıran, sözde vatandaş, özde vatandaş diye ayıran bir zihniyetin ürünüdür. Milletin oy verdiği, seçtiği kişiye sözde demek, ne demokrasiye, ne insanlığa ne siyasi ahlaka asla yakışmaz” dedi.

“Cumhurbaşkanı’na hakaret partisi gibi bir misyon üstlenmeye çalışıyorlar”

CHP’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret partisi gibi bir misyon üstelendiğini de aktaran Bakan Gül, “Cumhurbaşkanı’na hakaret partisi gibi adeta misyon üstlenmeye çalışan, Cumhur olmasa, halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız diyen bu anlayışın milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Biz yolumuza devam edeceğiz. Milletimize siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, nereli olursa olsun, hizmet götürmeye 18 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Bizim nazarımızda sözde, özde vatandaş yoktur. Nerede doğarsa doğsun herkes bu memleketin asli vatandaşıdır, birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hayatta dikili ağacı olmayanlar bizim projelerimizi algılayamaz”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye’nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu aktardı. Türkiye’de ulaştırma projelerinin akarsu gibi geçtiği her yerin yaşam kalitesini arttırdığını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Ulaşım ve altyapı projelerimiz akarsu gibi geçtikleri yerlerin yaşam kalitesini arttırıyor. Hizmetlerimiz üretimi, sanayiyi ve ekonomiyi geliştiriyor. Biz bu projelerimize o yüzden farklı bir gözle bakıyoruz. Yaptığımız yatırımların kısa sürede geri dönüşlerini alıyoruz. Projelerimiz hem bölgenin gelişmesine çok büyük katkılar sağlıyor, hem de insanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Bizim yaptığımız projeleri algılayamayanlar, hayatta dikili ağacı olmayanlar farklı manipülasyonlarla eleştiriler yapıyorlar. Eleştirebilirler, sonuçta onların hayatları, planları yapmama üzerinedir. Bir taraftan biz uzaya uydularımızı gönderiyoruz, bir taraftan hızlı trenlerimizi yapıyoruz, bir taraftan otoyollarımızı bir bir hizmete açıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Yaptığımız projeler dünyaya örnek oluyor”

Türkiye’nin yaptığı projelerin dünyaya örnek olduğunu ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin bu projeleri hayranlıkla izlediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Öyle otoyollar yapıyoruz ki dünyada eşi ve benzeri yok. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri büyükelçilerini bizlere gönderip yaptığımız alt yapı projelerini, nasıl yaptığımızı, kimle yaptığımızı gelip bize soruyorlar. Bilgi ve birikimlerimizi herkese aktarıyoruz. Amacımız dünyanın en gelişmiş en büyük 10 ekonomisi olma yolunda alt yapıdaki eksiklerimizi bir bir tamamlamak. Biz her gün üzerine koyarak, devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, kaza oranlarını yüzde 80 azalttık”

Türkiye’de son 18 yılda 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ve bu yollar sayesinde kaza oranlarında yüzde 80 oranında azalma olduğunu, bunun da binlerce canın kurtulması anlamına geldiğini belirten Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu dile kolay geliyor ama burada taşıt haraketliliği yüzde 170 oranında artarken kaza oranları yüzde 80 oranında azalma oldu. Bunun anlamı bu yatırımlarla binlerce can kurtarıldı. Biz vatandaşın hayatını kolaylaştıran konforlu hizmetler yapıyoruz ve bıkmadan usanmadan yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12