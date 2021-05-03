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Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Politika 03.05.2021, 19:51
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Libya temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile de bir araya geldi. Görüşmede Libya Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni yer alırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de toplantıya katıldı.
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