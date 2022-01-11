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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
Bakan Çavuşoğlu: (Kazakistan’daki protestolar) "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz".
Bakan Çavuşoğlu: (Kazakistan’daki protestolar) "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz".
Politika 11.01.2022, 11:07
Bakan Çavuşoğlu: (Kazakistan’daki protestolar) "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz".