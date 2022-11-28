Bakan Çavuşoğlu: “(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç.”