Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) “Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili, “Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki, teröre destek veriyorsunuz, vermeyin. Teröristlere ülkenin kapılarını açıyorsun, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun, terörizmin finansmanına göz yumuyorsun, çocukların Kandil’e, Suriye’ye, o bölgelere zorla götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun” dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Malatya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kolay bir coğrafyada yaşamadıklarını belirten Çavuşoğlu, “Türk tarihi gösteriyor ki devlet-millet birlikte olduğunda aşamayacağı bir engel yoktur. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ı maalesef bizim coğrafyamızda oluyor. Böyle bir ortamda krizlere çözüm odaklı yaklaşıyor, riskleri fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Kavga edenlerin, savaşanların, çatışanların arasını bulmak için arabuluculuk çalışmaları yapıyoruz. Arabuluculuk, diyalog ve işbirliği denildiğinde herkesin aklına Türkiye geliyor. Arabuluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak kolay bir şey değil. Bunun için güçlü bir liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü bir diplomasi. İşte bizim dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Girişimci ve insani bir dış politikayı her zaman benimsediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Yerli ve milli, adil ve vicdani bir bakış açımız var. Tarihimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü Türkiye’den büyük bir Türkiye var. Türkiye’den büyük bir Türkiye olduğunu unutmayalım. Balkanlarda 5 ülkeyi ziyaret ettik. Onlar bizi 100 yıl bekledi. Hasret bitti, her gün onlarla beraberiz. Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızla yine bölge ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kuru kuruya ziyaret yapmıyoruz, Balkanların istikrarı, barışı, huzuru, oradaki soydaşlarımızın hakları, temsilcilik sayılarımızı artırıyoruz. Sancak’ta başkonsolosluğumuzu açtık, bayrağımızı dalgalandırdık. Hiç ayrım yapmadan herkese hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

“Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz”

İçeride de güçlü ve dirayetli olunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anlayışla savunmamızı da sınırlarımızın ötesinde kurmak zorunda kaldığımız zamanlarda da hiçbir şekilde tereddüt etmeden, çekinmeden adımlarımızı atıyoruz. Terörle mücadele ve güvenliğimizi korumak için yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Bazen telefon açıyorlar, ’Endişe duyuyoruz.’ Neden endişe duyuyorsunuz? İşte o müdahalelerinizden. Peki, terör örgütünün saldırıları sonucunda askerimiz, polisimiz veya sivillerimiz şehit oluyor. Şehitlerimiz için endişe duyuyor musunuz? Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz. Mazeretleri çok, kem küm. ’Efendim uluslararası hukuk’, sanki bir uluslararası hukuk bilmiyoruz. ’Efendim siviller’, Türk milleti savaşın en acımasız olduğu dönemlerde bile sivilleri koruyan, kalkan olan bir millettir. Bizim askerimiz, polisimiz her yerde siviller konusunda herkesten daha fazla hassastır. Dertleri PKK’yı, YPG’yi güçlendirmek. Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonumuzla da teröristleri o bölgeden temizliyoruz. O bölgeden teröristleri temizlerken sadece Irak’ın güneyinde değil, özellikle o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize de destek veriyoruz. Çünkü Kürtlerin en büyük düşmanı PKK terör örgütüdür.”

“Türkiye’yi düşman bir ülke gibi göremezsin”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili sürece de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda verecek tavizlerinin olmadığını ifade etti. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda da bu anlamda sapasağlam durduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki, teröre destek veriyorsunuz, vermeyin. Teröristleri ülkenin kapılarını açıyorsun, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun, terörizmin finansmanına göz yumuyorsun, çocukların Kandil’e, Suriye’ye, o bölgelere zorla götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun. İkincisi müttefik olmak istiyorsan, Türkiye’yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın. Bunları uygularım dersen NATO’ya da üye olamazsın bu kadar basit. Biz, Yunanistan gibi Makedonya’ya ’ismini değiştir’ demiyoruz. İsmini değiştirmek bir ülkeye için ne kadar zor biliyorsunuz. Bir millet için bunu kabul etmek ne kadar zor biliyorsunuz. Yunanistan bu şımarıklığı yaparken, 12 sene Makedonya’nın NATO’ya üyeliğini engellerken neredeydiniz?” şeklinde konuştu.

“Elbette her ülkenin ve milletin idealleri vardır”

Daha adil bir dünya için çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Dünyaya sisteminin ‘reforme’ edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımız çok güzel bir mottoyla tüm dünyaya duyurdu. ’Dünya beşten büyüktür’ dedi. O ülkelere karşı olduğumuzdan değil, sisteme karşıyız. Yani haksızlık karşısında hiç susmuyoruz. Hem ilkeli hem de gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Elbette her ülkenin ve milletin idealleri vardır. Gücümüzü, kapasitemizi biliyoruz ve gerçekçilikten hiçbir zaman uzaklaşmıyoruz ama ilkelerimizden de taviz vermiyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna’yla konuşabiliyoruz, yanlışa ‘yanlış’, doğruya ‘doğru’ diyoruz. Her iki ülkeyi masa etrafında bir araya getirebilen tek ülkeyiz. Özellikle de Rusya’nın saldırganlığına yönelik eleştirilerimize rağmen karşı karşıya ve hemfikir olmadığımız konular var, ilkeli duruşumuz sayesinde Türkiye’ye duyulan güvenin eseridir.”

“Çekingen bir Türkiye yok”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık ‘bekle gör’ politikasının olmadığını belirterek, “Her alanda güçlü olmamız lazım. Barışı tesis etmek için de ülkemize yönelik oluşacak bir tehdidi bertaraf etmek içinde güçlü olmalıyız. Savunma sanayimiz, kahraman ordumuz, milletimizin dirayeti diplomasimizin arkasındaki en büyük güçtür. Çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak için Suriye’de, Irak’ta, Libya’da her yerde varız. Sahada varız ama her şeyden önce de o ülkelerin huzuru ve istikrarı için varız. Azerbaycan’ı destekledik, yanında durduk ve yanında durmaya devam edeceğiz. Artık ‘bekle gör’ politikası yok. Çekingen bir Türkiye yok. Artık krizlerin çözümünde özgün ağırlığı olan bir Türkiye var. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. 2021’de 425 milyon dolarlık ihracatla Malatya’da kendi tarihinde rekor kırmıştır. Yüzde 41’lik bir artış olmuş. OSB’lerde sağda solda yeni tesislerin yapıldığını gördük. Önümüzdeki dönemde Malatya ihracatta milyar dolarları konuşmaya başlayacak. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İki tane cumhurbaşkanı çıkarmakta tesadüf değil. Malatya’nın dünya genelinde tanıtımı için de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Seçimler zamanında yapılacak”

2023 seçimlerinin de zamanında yapılacağının da altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Ne diyorlar ‘sistemi değiştirelim hemen seçime gidelim’. Seçimin tarihi nettir. Artık kafasına esen seçim isteyemez. Seçim tarihi belli, 2023 Haziran’da. Cumhur İttifakı olarak adayımız da belli, bizim adayımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Halkın huzuruna çıksın, er meydanı ortada. Seçim takviminde bir yıldan az bir süre kaldı” diye konuştu.

Genişletilmiş İl Danışma toplantısına AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Milletvekili Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile partililer katıldı.