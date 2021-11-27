Bakan Çavuşoğlu: “Asya, sadece üretim merkezi olarak değil, en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küresel tedarik zincirlerinde tarihi değişimler yaşandığını belirterek, “Asya, sadece bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor. Bu herkes için önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Aşkabat’ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır Covid-19 salgınıyla mücadele edildiğini ve küresel zorluklara karşı her zaman etkin çok taraflılık gösterdiklerini, ancak bunu gerçeğe dönüştürmekte yetersiz kalındığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, “Bu nedenle, salgın ve ihtiyaç duyulan ekonomik toparlanma gibi zorluklara entegre bir bölgesel tepkiye sahip olabilmek için Ekonomik İşbirliği Teşkilatından yararlanmalıyız” dedi.

14. EİT Zirvesi’nde Covid-19 sonrası ekonomik iş birliğine odaklanılmasına karar verildiğini aktaran Çavuşoğlu, “Odaklanılan bir diğer önemli alan da bölgesel ticaret ve bağlantılar oldu” diye konuştu.

"Asya, sadece bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor"

“Küresel tedarik zincirlerinde tarihi değişimler yaşanıyor” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, “Asya, sadece bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor. Bu herkes için önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, EİT’nin Asya ve Avrupa arasında ticaret-ekonomik iş birliği köprüsü olması gerektiğini ifade ederek bu kapsamda ulaşım ve lojistik koridoruna odaklanmalarının önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Küresel ticaretten ancak bölgesel ticareti ve bağlanabilirliği geliştirebilirsek daha fazla faydalanabiliriz” dedi. İslamabad-Tahran-İstanbul Koridorunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Ayrıca başta Zengezur Koridoru olmak üzere Güney Kafkasya’da kara ve demir yolu bağlantılarının kurulması kararından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EİT bölgesi, doğal ve tarihi güzellikleri ile önemli bir turizm destinasyonu olarak büyük potansiyele sahip”

İş birliğini geliştirmeleri gereken diğer alanın turizm olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “EİT bölgesi, doğal ve tarihi güzellikleri ile önemli bir turizm destinasyonu olarak büyük potansiyele sahip” dedi.

“Türkiye’de başlattığımız güvenli turizm girişimi oldukça başarılı oldu” diyen Çavuşoğlu, Dünya Turizm Örgütünün 2023’teki Genel Kurul toplantısının yapılacağı yer olarak Semerkant’ın adaylığını da desteklerini belirtti. Çavuşoğlu, Semerkant’ın seçilmesinin bölge için önemli bir başarı olacağına dikkat çekti.

"Türkiye’nin başkanlığında Ekonomik İşbirliği Teşkilatını daha etkin bir organizasyona dönüştürmek için çalıştık"

Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin başkanlığında Ekonomik İşbirliği Teşkilatını daha etkin bir organizasyona dönüştürmek için çalıştık. Bütçe sorunlarını çözmeye ve personel yapısını daha dengeli hale getirmeye odaklandık” diye konuştu.

EİT’yi sonuç odaklı bir oluşuma dönüştürmek için daha çok çalışılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, EİT Vizyon 2025’in uygulanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, EİT Vizyon 2025 Ara Dönem Değerlendirmesindeki çalışmalara katıldıklarını hatırlatarak, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA) kapsamında taahhütlerini yerine getirdiği aktardı. Anlaşmanın 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmalarını sağladığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Hepinizi buna destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (ECOBANK) desteğe ihtiyaç duyan önemli bir kurum. Bankanın kurumsal ve finansman kapasitesini artırmalıyız” diyerek tüm üyeleri bankaya katılmaya davet etti.

"Bugün, her zamankinden daha entegreyiz"

Çavuşoğlu, “Yarın Aşkabat Zirvesi yapılacak. 29 yıl önce o gün 7 yeni üyeyi ağırladık. Bugün, her zamankinden daha entegreyiz" dedi.