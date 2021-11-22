Son Dakika
Bakan Akar: "Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ’Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor."
Bakan Akar: "Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ’Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor."
Politika 22.11.2021, 15:51
Bakan Akar: "Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ’Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor."