Bakan Akar: "(Kuleli Askeri Lisesinin satılma iddiaları) Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımındadır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımındadır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ’Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satıldığı’ iddiasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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