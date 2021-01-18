Bakan Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında geldiği Bağdat’ta görüşmelerini sürdürüyor. Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar, burada Başbakan Kazımi ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliği ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.