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Bakan Akar: "Hem terörle mücadele hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konularında müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz&quo
Bakan Akar: "Hem terörle mücadele hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konularında müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz"
Politika 08.12.2022, 16:09
Bakan Akar: "Hem terörle mücadele hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konularında müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz"