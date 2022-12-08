Bakan Akar: "Hem terörle mücadele hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konularında müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz&quo

Bakan Akar: "Hem terörle mücadele hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konularında müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz"