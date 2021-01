Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “100 yıldır yapılamayan hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapılan Altınşehir Köprülü Kavşağının açılışı için geldiği Adıyaman’da Valiliği ziyaret etti. Adıyaman Valiliğinde çiçeklerle karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Valilik toplatı salonunda gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptıkları binlerce kilometrelik yol ile binlerce can kurtardıklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ülkemiz genelinde adeta 100 yıldır yapılamayan işler bir bir yapılıyor. Halkımızın vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. Adıyaman’da bu imkanlardan kendine düşeni alıyor. İnşallah bu artarak devam edecek. Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bir bölünmüş yol ağımız oluştu. Son Ankara-Niğde otoyoluyla birlikte kesintisiz bin 350 kilometrelik bir otoyol aksı ile Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar bir otoyol ağımıza sahip olduk. Tabii bu 28 bin kilometrelik yolu yapmakla ne oldu? Dile kolay 28 bin kilometre ama bu 28 bin kilometre bölünmüş yol üzerinde taşıt hareketliliğinin yüzde 80’i bu yollar üzerinde yapılıyor. Bu yollar üzerinde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bu da ne demektir? Her yıl binlerce can kurtarıldı demektir. O yüzden Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığının projeleri yatırımları çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “İlk battı çıktımız, köprülü kavşağımız sizin gayretlerinizle oldu. Devam eden projelerimiz var. Adıyaman’ın gelişen nüfusuna, ihtiyaçlarına paralel olarak taleplerimizi dile getireceğiz. Adıyaman yerli ve milli şehir, ülkesine bayrağına sahip çıkan bir şehir. Cumhurbaşkanımızla birlikte projemizi bir bir hayata geçirildi. Bu gün Adıyaman özellikle 789 kilometrelik yol ağına sahip. 23 kilometrelik bölünmüş var iken 116 kilometrelik bölünmüş yol yapıldı. Eksik daha yapılacak işler var” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise koordinasyon kurulu toplantısında, “Halkımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirme imkanı elde ettik. Büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayi, turizm ile madenciliğinde içinde barındıran güzel bir şehrimiz. Hizmetin en kalitelisine layıktır. Adıyaman Çelikhan yolu proje ihale edilmeyi beklemektedir. Gölbaşı yoluna göre 100 kilometre kısalacaktır. Adıyaman’ı çevre illere bağlayan kara yolu şehir merkezinden geçmektedir. İl merkezini bypass edecek kuzey çevre yolu bu trafik yoğunluğunu azaltacaktır. İl merkezinde hastane kavşağında köprülü kavşak yapılması bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında ilk merkezinden geçen Atatürk Bulvarıyla ilgili sorunları dile getirdi.

Koordinasyon kurulu toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.