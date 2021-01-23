banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
Vatandaşların kirpikleri dondu
Vatandaşların kirpikleri dondu
TEBRİKLER FENERBAHÇE...
TEBRİKLER FENERBAHÇE...

Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “100 yıldır yapılamayan hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıyoruz” dedi.

Politika 23.01.2021, 11:52
Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “100 yıldır yapılamayan hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapılan Altınşehir Köprülü Kavşağının açılışı için geldiği Adıyaman’da Valiliği ziyaret etti. Adıyaman Valiliğinde çiçeklerle karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Valilik toplatı salonunda gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptıkları binlerce kilometrelik yol ile binlerce can kurtardıklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ülkemiz genelinde adeta 100 yıldır yapılamayan işler bir bir yapılıyor. Halkımızın vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. Adıyaman’da bu imkanlardan kendine düşeni alıyor. İnşallah bu artarak devam edecek. Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bir bölünmüş yol ağımız oluştu. Son Ankara-Niğde otoyoluyla birlikte kesintisiz bin 350 kilometrelik bir otoyol aksı ile Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar bir otoyol ağımıza sahip olduk. Tabii bu 28 bin kilometrelik yolu yapmakla ne oldu? Dile kolay 28 bin kilometre ama bu 28 bin kilometre bölünmüş yol üzerinde taşıt hareketliliğinin yüzde 80’i bu yollar üzerinde yapılıyor. Bu yollar üzerinde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bu da ne demektir? Her yıl binlerce can kurtarıldı demektir. O yüzden Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığının projeleri yatırımları çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “İlk battı çıktımız, köprülü kavşağımız sizin gayretlerinizle oldu. Devam eden projelerimiz var. Adıyaman’ın gelişen nüfusuna, ihtiyaçlarına paralel olarak taleplerimizi dile getireceğiz. Adıyaman yerli ve milli şehir, ülkesine bayrağına sahip çıkan bir şehir. Cumhurbaşkanımızla birlikte projemizi bir bir hayata geçirildi. Bu gün Adıyaman özellikle 789 kilometrelik yol ağına sahip. 23 kilometrelik bölünmüş var iken 116 kilometrelik bölünmüş yol yapıldı. Eksik daha yapılacak işler var” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise koordinasyon kurulu toplantısında, “Halkımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirme imkanı elde ettik. Büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayi, turizm ile madenciliğinde içinde barındıran güzel bir şehrimiz. Hizmetin en kalitelisine layıktır. Adıyaman Çelikhan yolu proje ihale edilmeyi beklemektedir. Gölbaşı yoluna göre 100 kilometre kısalacaktır. Adıyaman’ı çevre illere bağlayan kara yolu şehir merkezinden geçmektedir. İl merkezini bypass edecek kuzey çevre yolu bu trafik yoğunluğunu azaltacaktır. İl merkezinde hastane kavşağında köprülü kavşak yapılması bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında ilk merkezinden geçen Atatürk Bulvarıyla ilgili sorunları dile getirdi.

Koordinasyon kurulu toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12