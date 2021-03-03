BAE’nin İsrail Büyükelçisi, Netanyahu ile bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk İsrail Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmoud Al Khajah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile korona virüs salgınında BAE ve İsrail arasında işbirliği fırsatlarını ele aldı.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 24 Ocak’ta İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyükelçilik açılmasını onaylamıştı. BAE’nin ilk İsrail Büyükelçisi Muhammed Mahmoud Al Khajah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu ile BAE’nin İsrail Büyükelçisi Al Khajah yeni tip korona virüs ile mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Al Khajah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğüm için mutluyum. BAE-İsrail ilişkilerini ve korona virüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelede işbirliğini konuştuk. İsrail’de aldığım sıcak karşılama için Başbakana teşekkür ediyorum. Ülkemi temsil etmeyi ve iki ülke arasındaki işbirliği ve ilişkileri güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni atanan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail Büyükelçisi Muhammed Mahmoud Al Khajah, 2 gün önce İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e güven mektubunu sunmuştu.