Azerbaycanlı uzmanlar, çevre araştırması müzakereleri için Hocalı’da

Azerbaycan’ın, Karabağ’da Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelere çevre araştırması yapmak üzere gönderdiği uzmanlardan oluşan heyet Hocalı’ya vardı. Azerbaycanlı uzmanlar, çevre araştırması yapmak için Rus barış güçleri ile müzakereleri sürdürecek.

Azerbaycan’da Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak İşleri Hizmeti ve "AzerGold" görevlilerinden oluşan heyetin, 3 Aralık’ta yapılan görüşmenin devamı olarak bugün Rus barış güçleri komutanlığı ile müzakereleri sürdürmek üzere Hocalı’ya gittiği bildirildi. Azerbaycan heyetinin Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov ile barış gücünün Hocalı’daki karargahında görüşeceği aktarıldı. Görüşmede, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yürütülen yasa dışı ekonomik faaliyetler çerçevesinde madenlerin yasa dışı işletilmesi, bundan kaynaklanan çevresel ve diğer zararlarla ilgili olarak madenlerde ve diğer ilgili yerlerde denetim, emlak listelenmesi ve çevresel araştırma çalışmalarının yapılmasının önemine değinilecek.

Öte yandan, 3 Aralık’ta Hocalı’da Rus barış güçlerinin karargahında yapılan görüşmeler sonucunda, belirtilen faaliyet alanları yönünde bölgede çalışmalar yürütülmesi için Azerbaycan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların katılımıyla bir yol haritasının hazırlanmasına başlanılmıştı.