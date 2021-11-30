Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan fırtınada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kasırganın kardeş Türkiye’nin İstanbul şehrinde ölümlere, yaralanmalara ve yıkıma yol açması bizi derinden üzdü. Doğal afet sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara Allah’tan şifa diliyoruz. Seninleyiz Türkiye” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.