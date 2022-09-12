Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada Türk askerlerinin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit bölgesinde PKK terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada 4 Türk askerin şehit olması, 2 askerin de yaralanmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, yolladığı mesajda terör operasyonunda çıkan çatışmada şanlı Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberinden dolayı çok üzüldüğünü belirtti.

Bakan Hasanov mesajında, "Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelenizde kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizlerin yanındayız. Şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet diliyor, ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve sabır diliyorum. Tüm yaralılara Allah’tan acil şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.