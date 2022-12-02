Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Genel Sekreteri Schmid ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’nin 29. Toplantısı çerçevesinde Polonya’da AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmidt ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, AGİT Bakanlar Konseyi’nin 29. Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Polonya’nın Lodz kentinde temaslarına başladı. Bayramov, temasları çerçevesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile AGİT arasında ikili işbirliği gündeminin çeşitli yönleri, AGİT çerçevesinde mevcut sorunlar ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik Azerbaycan tarafından atılan adımlar, müzakere süreci ve iki ülke arasında sınırların belirlenmesine ilişkin mevcut durum ile işgalden kurtarılan toprakların mayınlardan temizlenmesi gibi konular hakkında Schmid’e bilgi verdi. Ermenistan tarafının müzakere sürecinde oluşturduğu engeller, yükümlülüklerinin ağır ihlali ve mayın provokasyonlarına dikkat çekilerek, mayın tehdidinin ortadan kaldırılması ve diğer birçok alanda AGİT tarafından projelere destek sağlanması gerekliliği vurgulandı. Görüşmede ayrıca karşılıklı ilgi uyandıran diğer bölgesel ve küresel konular müzakere edildi.